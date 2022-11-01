ВВС Украины признали невозможность отражать атаки российских ракет
2022-11-01 16:53
Украинские войска не смогут отражать атаки баллистических российских ракет.
По мнению военно-воздушных сил Украины, Российская Федерация намерена разместить на границе ракеты, которые должны прибыть из Ирана.
Спикер ВВС украинской армии Игнат заявил, что данные ракеты смогут поражать цели на территории всей Украины.
При этом, отмечает он, эти ракеты являются баллистическими, из-за чего у Украины нет надежных средств защиты против них.
"По дальности 300 километров — одна ракета, другая — 700 километров. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Макрон: Франция поможет Украине укрепить противовоздушную оборону
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Бывшая жена умершего боксера Писарева рассказала о подготовке к похоронам
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ