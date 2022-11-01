Бюден: ВС Швеции не против размещения ядерного оружия в стране

ВС Швеции заявили, что не против размещения ядерного оружия при членстве в НАТО.

Во вторник шведская радиостанция Radio Sweden сообщила, что главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден на пресс-конференции во вторник заявил, что не является противником размещения ядерного оружия НАТО на территории своей страны после вступления королевства в альянс.

Бюден добавил, что установление ограничений еще до вступления в НАТО лишь создаст ненужные препятствия и трения, а решения, которые необходимо принять, будут принимать политики.

Ранее СМИ Финляндии сообщили, что законопроект правительства Суоми о вступлении в НАТО позволяет оборонному альянсу поставлять ядерное оружие на территорию Финляндии.