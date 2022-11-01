Бюден: ВС Швеции не против размещения ядерного оружия в стране
ВС Швеции заявили, что не против размещения ядерного оружия при членстве в НАТО.
Во вторник шведская радиостанция Radio Sweden сообщила, что главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден на пресс-конференции во вторник заявил, что не является противником размещения ядерного оружия НАТО на территории своей страны после вступления королевства в альянс.
Бюден добавил, что установление ограничений еще до вступления в НАТО лишь создаст ненужные препятствия и трения, а решения, которые необходимо принять, будут принимать политики.
Ранее СМИ Финляндии сообщили, что законопроект правительства Суоми о вступлении в НАТО позволяет оборонному альянсу поставлять ядерное оружие на территорию Финляндии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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