Швеция просит НАТО разместить на ее территории ядерное оружие
Руководство Швеции заявило о намерении разместить у себя в стране ядерное оружие.
Практически у границ Российской Федерации может появиться страна НАТО, на территории которой будет находится ядерное оружие.
Так, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Radio Sweden, Минобороны Швеции предложило не препятствовать НАТО в размещении ядерного оружия.
"Командующий шведскими вооруженными силами рекомендовал властям не устанавливать ограничения на размещения ядерного оружия перед вступлением страны в НАТО", - пишет "Комсомолка".
Напомним, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Сейчас проходит процесс ратификации всеми членами альянса.
Опубликовано: Николай Скира
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