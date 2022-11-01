Швеция просит НАТО разместить на ее территории ядерное оружие

Руководство Швеции заявило о намерении разместить у себя в стране ядерное оружие.

Практически у границ Российской Федерации может появиться страна НАТО, на территории которой будет находится ядерное оружие.

Так, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Radio Sweden, Минобороны Швеции предложило не препятствовать НАТО в размещении ядерного оружия.

"Командующий шведскими вооруженными силами рекомендовал властям не устанавливать ограничения на размещения ядерного оружия перед вступлением страны в НАТО", - пишет "Комсомолка".

Напомним, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Сейчас проходит процесс ратификации всеми членами альянса.