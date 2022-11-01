Bloomberg: SpaceX запустила самую мощную ракету в мире Falcon Heavy

Соловьев заявил, что он не понял «эти танцы» со сбежавшей из России Собчак

СМИ сообщали, что Собчак стала подозреваемой в деле о вымогательстве, в котором обвиняются два сотрудника ее компании, но потом эти подозрения были сняты.

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