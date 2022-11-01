Bloomberg: SpaceX запустила самую мощную ракету в мире Falcon Heavy
2022-11-01 17:14
Компания SpaceX совершила успешный запуск самой мощной ракеты в мире Falcon Heavy.
1 ноября информационное агентство Bloomberg сообщило об успешном запуске ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Falcon Heavy компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX.
Отмечается, что запуск самой мощной в мире ракеты, спроектированной и произведённой компанией SpaceX, был осуществлён с секретной миссией для Космических сил Соединённых Штатов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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