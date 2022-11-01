Старший брат Мадонны бродяжничает и занимается попрошайничеством

Певица много раз пыталась вытащить его из плохой жизни, но у нее ничего не вышло.

Известно, что певица и актриса Мадонна родом из большой семьи Чикконе - она третья из шести детей, причем самая успешная из всех.

С тремя старшими братьями Мадонна не поддерживает никаких отношений: они не дружили еще с детства, кроме того братья часто над ней издевались.

А самый старший брат, Энтони, еще с юности пристрастился к алкоголю и наркотикам. Он был судим уже несколько раз.

Из-за его асоциального образа жизни знаменитая сестра уже много лет с ним не общается.

Это не значит, что Мадонна не пыталась помочь Энтони. Она вместе с отцом несколько раз оплачивала лечение брата в хороших реабилитационных клиниках.

Позже отец даже пытался взять сына в свой бизнес.

Но все эти попытки не увенчались успехом. Энтони Чикконе продолжает прежний образ жизни.

Он живет где попало, бродяжничает и попрошайничает. При этом обвиняет свою богатую и знаменитую сестру в том, что она не хочет участвовать в его жизни и что ей наплевать, жив ли он вообще.

У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, но он не желает менять образа своей жизни.

Как говорится, каждый человек - хозяин своей судьбы!