Старший брат Мадонны бродяжничает и занимается попрошайничеством
Певица много раз пыталась вытащить его из плохой жизни, но у нее ничего не вышло.
Известно, что певица и актриса Мадонна родом из большой семьи Чикконе - она третья из шести детей, причем самая успешная из всех.
С тремя старшими братьями Мадонна не поддерживает никаких отношений: они не дружили еще с детства, кроме того братья часто над ней издевались.
А самый старший брат, Энтони, еще с юности пристрастился к алкоголю и наркотикам. Он был судим уже несколько раз.
Из-за его асоциального образа жизни знаменитая сестра уже много лет с ним не общается.
Это не значит, что Мадонна не пыталась помочь Энтони. Она вместе с отцом несколько раз оплачивала лечение брата в хороших реабилитационных клиниках.
Позже отец даже пытался взять сына в свой бизнес.
Но все эти попытки не увенчались успехом. Энтони Чикконе продолжает прежний образ жизни.
Он живет где попало, бродяжничает и попрошайничает. При этом обвиняет свою богатую и знаменитую сестру в том, что она не хочет участвовать в его жизни и что ей наплевать, жив ли он вообще.
У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, но он не желает менять образа своей жизни.
Как говорится, каждый человек - хозяин своей судьбы!
Опубликовано: Наталья Павлова
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