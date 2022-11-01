Дмитрий Медведев призвал нанести по Украине ядерный удар
Экс-президент России Дмитрий Медведев призвал ударить по Украине ядерным оружием.
Дмитрий Медведев в своем официальном телеграм-канале высказался о ходе противостояние с Украиной.
По словам Медведева, цель Украины - это возврат территорий, который отошло несколько недель назад к России. Это, считает экс-президент, является угрозой территориальной целостности.
В связи с этим, считает Медведев, Россия имеет право воспользоваться своей ядерной доктриной для удара по Украине.
"Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", - написал он.
Опубликовано: Николай Скира
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