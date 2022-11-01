В Якутии мужчина насиловал двух своих дочерей
В Якутии состоялся суд над 50-тилетнем мужчиной, насиловавшим своих дочерей.
Пресс-служба Следственного комитета Якутии сообщил, что в Томпонском районе состоялся суд над 50тилетним мужчиной, насиловавшего двух своих дочерей и приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Первый раз инцидент случился, когда девочкам было 9 и 13 лет в январе 2020 года, но насильнику все сошло с рук, так как девочки боялись кому-либо рассказать, что и привело к еще троим повторениям изнасилования, два из которых были с причинением увечий, как сообщают следователи комитета Якутии.
Мужчину поймали только после работы педагога-психолога с пострадавшими, хоть всю вину он отрицал, тем не менее Следком собрал достаточно доказательств факта насилия, на данный момент девочки уже прошли курс реабилитации.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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