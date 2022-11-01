Уровень интеллекта человека можно определить по форме ушей

А форма и размер ушных раковин говорят о темпераменте и характере человека.

Умственные способности человека определяются по верхней линии его ушей.

Если она находится выше бровей, то у ее владельца высокий интеллект.

Оттопыренные уши свидетельствуют о живом уме и любознательности. Прижатые - о математическом складе ума и внимании к деталям.

Если уши большие, то их владелец - добрый и активный.

Обладатель толстых маленьких ушей, возможно, склонен к предательству и лжи.

А тот, у кого аккуратные небольшие ушки, обладает интеллектом и логикой.

Что касается мочки - чем она больше, тем душевнее человек.