Уровень интеллекта человека можно определить по форме ушей
2022-11-01 17:39
А форма и размер ушных раковин говорят о темпераменте и характере человека.
Умственные способности человека определяются по верхней линии его ушей.
Если она находится выше бровей, то у ее владельца высокий интеллект.
Оттопыренные уши свидетельствуют о живом уме и любознательности. Прижатые - о математическом складе ума и внимании к деталям.
Если уши большие, то их владелец - добрый и активный.
Обладатель толстых маленьких ушей, возможно, склонен к предательству и лжи.
А тот, у кого аккуратные небольшие ушки, обладает интеллектом и логикой.
Что касается мочки - чем она больше, тем душевнее человек.
Опубликовано: Наталья Павлова
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