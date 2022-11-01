Медведев заявил, что Украина угрожает целостности России и призвал нанести ядерный удар

Дмитрий Медведев заявил, что Украина угрожает целостности Российской Федерации.

В своем канале в Telegram Дмитрий Медведев написал пост о ситуации вокруг конфликта с Украиной.

Цель Украины - это возврат отошедших к Российской Федерации территорий, отметил он. Это угрожает безопасности страны.

"Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России", - написал он.

Это является основанием для применения 19 пункта Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, считает он.