Медведев заявил, что Украина угрожает целостности России и призвал нанести ядерный удар
Дмитрий Медведев заявил, что Украина угрожает целостности Российской Федерации.
В своем канале в Telegram Дмитрий Медведев написал пост о ситуации вокруг конфликта с Украиной.
Цель Украины - это возврат отошедших к Российской Федерации территорий, отметил он. Это угрожает безопасности страны.
"Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России", - написал он.
Это является основанием для применения 19 пункта Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, считает он.
Опубликовано: Николай Скира
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