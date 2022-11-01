Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке

Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили зерновую сделку между Россией, Турцией, Украиной и ООН.

1 ноября информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на канцелярию турецкого президента сообщило, что президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, обсудив обстоятельства выхода Москвы из зерновой сделки с Анкарой, Киевом и ООН.

По данным "РИА Новости", в ходе состоявшейся беседы Эрдоган выразил уверенность, что вместе с Путиным и другими участниками соглашения они сумеют найти приемлемый для всех компромисс.