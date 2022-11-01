Отказ от дневной порции кофе стабилизирует сон и гарантирует легкое утреннее пробуждение
Медики советуют перестать пить кофе после полудня - это сбивает фазы ночного сна.
Многие люди пьют кофе утром, чтобы взбодриться, и медики не против этого.
Но после 12 часов дня пить кофе для борьбы с накопившейся усталостью они не рекомендуют, и вот почему.
Последняя чашка кофе должна быть выпита не позднее, чем за 5 часов до сна, иначе уснуть вечером будет сложно.
Кроме того, ночь будет неспокойной: фазы быстрого сна увеличатся, а медленного - станут длиннее.
Усилится ночное потоотделение, что тоже негативно скажется на качестве сна.
Поскольку кофе обладает сильным мочегонным эффектом, позывы в туалет не дадут хорошо выспаться.
Будет нарушен циркадный ритм, из-за чего утром человек постоянно будет ощущать хроническую усталость.
Если же отказаться от дневной чашки кофе, то всего через неделю будет заметен эффект - ночной сон стабилизируется, просыпаться утром будет проще, и дневная подзарядка кофеином просто не потребуется.
Опубликовано: Наталья Павлова
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