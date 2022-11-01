Bloomberg: Финляндия и Швеция не откажутся от размещения ядерного оружия НАТО

Издание Bloomberg сообщило о планах Швеции и Финляндии разместить ядерные вооружения Североатлантического альянса на своей территории.

Вечером 1 ноября американская газета Bloomberg со ссылкой на информатора сообщила, что после вступления Финляндии и Швеции в ряды НАТО данные страны не планируют разрабатывать законопроект, который бы закрепил их отказ от размещения ядерного оружия Североатлантического альянса на своей территории.

Примечательно, что к текущему моменту членство Швеции и Финляндии одобрили 28 стран альянса из 30, и ключевым противником вступления данных скандинавских государств в НАТО является Турция.