Bloomberg: Финляндия и Швеция не откажутся от размещения ядерного оружия НАТО
2022-11-01 18:02
Издание Bloomberg сообщило о планах Швеции и Финляндии разместить ядерные вооружения Североатлантического альянса на своей территории.
Вечером 1 ноября американская газета Bloomberg со ссылкой на информатора сообщила, что после вступления Финляндии и Швеции в ряды НАТО данные страны не планируют разрабатывать законопроект, который бы закрепил их отказ от размещения ядерного оружия Североатлантического альянса на своей территории.
Примечательно, что к текущему моменту членство Швеции и Финляндии одобрили 28 стран альянса из 30, и ключевым противником вступления данных скандинавских государств в НАТО является Турция.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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