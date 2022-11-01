Праздничное платье 60-летней жены Эммануила Виторгана жестко раскритиковали пользователи Сети

А стилист считает, что на открытое платье следовало набросить легкий улиненный пиджак, и тогда образ был бы завершенным.

Наряд жены Виторгана-старшего наделал много шума в Сети. Пользователи подвергли критике открытое платье без рукавов, которое 60-летняя Ирина Млодик надела на юбилей раввина России, сообщает Вlitz.plus.

Критики также сочли, что и длина платья несколько коротковата для женщины ее возраста.

Но при этом отметили, что 82-летний супруг Ирины был одет согласно этикету: в строгий черный костюм.

Стилист Татьяна Рындина в разговоре с порталом уточнила, где именно ошиблась жена народного артиста России.

По словам дизайнера, ее смутили открытые руки и плечи. Она считает, что легкий удлиненный пиджак улучшил бы образ. "Тогда и длину платья можно оставить. Ноги красивые", - подытожила Рындина.