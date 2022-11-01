Знаменитости начинают покидать Twitter: Вот текущий список

Создатель "Анатомии грея" Шонда Раймс и другие представители индустрии развлечений заявляют, что планируют покинуть платформу теперь, когда она принадлежит Маску.

Сара Барейлз

В воскресенье певица и автор песен, получившая "Грэмми", написала в Твиттере своим почти 3 миллионам подписчиков:

"Привет. Это был веселый Твиттер. Я ухожу. Увидимся на других платформах, peeps. Извините, это просто не для меня",

- добавила Барейлз, завершив свой пост смайликами с сердечками и молитвенными руками.

Тони Брэкстон, Мик Фоули, Брайан Коппельман, Эрик Ларсен, Téa Leoni, Кен Олин, Алекс Винтер.