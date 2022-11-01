Партия «Единая Россия» передумала вводить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председателя комитета по безопасности Василий Пискарёв озвучили совместный комментарий: «Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась. Целью было выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной Думой она не рассматривается», — звучит совместный комментарий председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарёва.

О подготовке законопроекта, вводящего уголовную ответственность за уклонение от призыва в период мобилизации ранее сообщили «Известия» со ссылкой на два источника. Собеседники издания сообщали, что Картаполов и Пискарёв — в числе соавторов инициативы. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Единой России» Эрнест Валеев также заявлял, что документ готов к внесению в Госдуму.