Кошки проявляют любовь к человеку своими поступками
Свои теплые чувства к хозяину кошачьи проявляют вербальными проявлениями нежности.
Если пушистый питомец лижет своего хозяина, то тем самым выказывает знаки особого расположения и дружбы.
Если кот вас мнет, то есть как бы топчет своими лапами, - значит, он проявляет кошачью любовь и доврие к вам в высшей степени.
Такое движение называется "молочным шагом", потому что котенку, чтобы вдоволь напиться молока матери, приходиться "доить" лапками грудь кошки.
Если кот стремглавь несется к входной двери, когда хозяин возвращается домой - значит, он не прочь провести с хозяином как можно больше времени.
Если кот спит на хозяине или приходит будить его с утра, то это свидетельствует о том, что питомец особенно относится к человеку и пытается согреться его теплом.
Кот переворачивается перед вами на спину? Значит, он вам беспредельно доверяет.
Как известно, живот - самая уязвимая часть тела у кошачьих. И уж если пушистик показал ее вам - значит, нужно обязательно почесать ему брюшко.
Опубликовано: Наталья Павлова
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Лидер молдавских оппозиционеров Шор предложил выслать из страны посла США
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Пригожин назвал рейтинг артистов ВЦИОМ фальсификацией из-за отсутствия в нем Агутина, Басты и Шнурова
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России