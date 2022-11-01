Кошки проявляют любовь к человеку своими поступками

Свои теплые чувства к хозяину кошачьи проявляют вербальными проявлениями нежности.

Если пушистый питомец лижет своего хозяина, то тем самым выказывает знаки особого расположения и дружбы.

Если кот вас мнет, то есть как бы топчет своими лапами, - значит, он проявляет кошачью любовь и доврие к вам в высшей степени.

Такое движение называется "молочным шагом", потому что котенку, чтобы вдоволь напиться молока матери, приходиться "доить" лапками грудь кошки.

Если кот стремглавь несется к входной двери, когда хозяин возвращается домой - значит, он не прочь провести с хозяином как можно больше времени.

Если кот спит на хозяине или приходит будить его с утра, то это свидетельствует о том, что питомец особенно относится к человеку и пытается согреться его теплом.

Кот переворачивается перед вами на спину? Значит, он вам беспредельно доверяет.

Как известно, живот - самая уязвимая часть тела у кошачьих. И уж если пушистик показал ее вам - значит, нужно обязательно почесать ему брюшко.