Муж Скабеевой признался, что ложился под нож пластического хирурга

Телеведущему Евгению Попову понадобилась помощь специалиста, чтобы исправить внешность после перелома носа.

Евгений Попов рассказал в эфире передачи "Судьба человека", что в свое время был вынужден лечь под нож хирурга.

Дело в том, что у телеведущего был перелом носа, и ему нужно было не только улучшить внешность, но и исправить проблему, чтобы нос мог правильно дышать.

За коррекцию своей внешности звезда ТВ заплатил недешево, считает пластический хируг Масимильян Абозин.

По мнению специалиста, речь может идти о сотнях тысяч рублей, сообщает Вlitz.plus.

"Если устранить только проблему с дыханием, то это обойдется примерно в 150 тысяч рублей. А если нос переделывали полностью, то - от 350 до 600 тысяч рублей. В зависимости от специалиста", - уточнил Абозин.