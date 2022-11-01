Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили «зерновую сделку»

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Во вторник, 1 ноября 2022 года, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, обсудив актуальную ситуацию с реализацией «зерновой сделки».

Отмечается, что Путин подробно рассказал президенту Турции Эрдогану о причинах принятия решения о приостановке участия российской стороны в вывозе зерна из украинских портов после произошедшего террористического акта в Севастополе.