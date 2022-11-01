Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили «зерновую сделку»
2022-11-01 19:11
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Во вторник, 1 ноября 2022 года, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, обсудив актуальную ситуацию с реализацией «зерновой сделки».
Отмечается, что Путин подробно рассказал президенту Турции Эрдогану о причинах принятия решения о приостановке участия российской стороны в вывозе зерна из украинских портов после произошедшего террористического акта в Севастополе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
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