Путин: власти РФ подготовят предложение о безвизовом режиме для иностранцев

Владимир Путин поручил правительству и профильным министерствам России разработать проект, предлагающий установить безвизовый режим для иностранных граждан.

Вечером 1 ноября пресс-служба московского Кремля опубликовала поручение Владимира Путина к Министерству иностранных дел России, МВД РФ и ФСБ, которое предполагает, что до 1 июня 2023 года данные ведомства должны предоставить президенту свои предложения об установлении безвизового режима страны для иностранцев.

Примечательно, что поручение Путина предполагает установление безвизового режима России с государствами, которые не вводили подобных мер в отношении российских граждан.