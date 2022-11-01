Путин: власти РФ подготовят предложение о безвизовом режиме для иностранцев
2022-11-01 19:15
Владимир Путин поручил правительству и профильным министерствам России разработать проект, предлагающий установить безвизовый режим для иностранных граждан.
Вечером 1 ноября пресс-служба московского Кремля опубликовала поручение Владимира Путина к Министерству иностранных дел России, МВД РФ и ФСБ, которое предполагает, что до 1 июня 2023 года данные ведомства должны предоставить президенту свои предложения об установлении безвизового режима страны для иностранцев.
Примечательно, что поручение Путина предполагает установление безвизового режима России с государствами, которые не вводили подобных мер в отношении российских граждан.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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