Глава КГБ Тертель заявил о планах Польши ввести военный контингент в Беларусь
2022-11-01 19:20
Председатель белорусского Комитета Госбезопасности Иван Тертель сообщил о намерениях польской армии войти на территорию РБ.
1 ноября возглавляющий КГБ Беларуси Иван Тертель публично заявил, что в распоряжении официального Минска оказались разведданные, которые свидетельствуют о том, что власти Польши разработали план по вводу иностранного военного контингента на белорусские территории, что является актом агрессии.
Примечательно, что ранее лидер белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо сообщал, что пограничные войска Беларуси готовы отвечать на провокации любых приграничных государств, в том числе Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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