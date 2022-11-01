В Беларуси утверждён график переноса рабочих дней в 2023 году

Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в стране в следующем году.

Во вторник, 1 ноября 2022 года, на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь был опубликован установленный Советом Министров график переноса рабочих дней в 2023 году.

Согласно данному графику, в следующем году рабочие дни для белорусов будут перенесены:

с 4 апреля (понедельник) – на субботу 29 апреля;

с 8 мая (понедельник) – на субботу 13 мая;

с 6 ноября (понедельник) – на субботу 11 ноября.

Также отмечается, что согласно законодательству Беларуси, организации имеют переносить рабочие дни с учётом специфики производства по самостоятельно разработанному графику.