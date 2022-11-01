Белый дом опроверг слухи о переброске гиперзвуковых ракет РФ в Беларусь

Пресс-служба Белого дома утверждает, что Россия не передислоцировала в Беларусь свои гиперзвуковые вооружения.

1 ноября американский Белый дом опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что разведка Соединённых Штатов не обнаружила признаков подтверждения растиражированных в СМИ слухов о переброске российских гиперзвуковых ракет на территорию Республики Беларусь, ввиду чего эти данные с высокой долей вероятности не соответствуют действительности.

Примечательно, что ранее в тот же день ряд оппозиционных СМИ обвинили Россию в передислокации крылатых ракет "Кинжал" в Беларусь вместе со способными их нести истребителями МиГ-31.