Белый дом опроверг слухи о переброске гиперзвуковых ракет РФ в Беларусь
2022-11-01 19:36
Пресс-служба Белого дома утверждает, что Россия не передислоцировала в Беларусь свои гиперзвуковые вооружения.
1 ноября американский Белый дом опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что разведка Соединённых Штатов не обнаружила признаков подтверждения растиражированных в СМИ слухов о переброске российских гиперзвуковых ракет на территорию Республики Беларусь, ввиду чего эти данные с высокой долей вероятности не соответствуют действительности.
Примечательно, что ранее в тот же день ряд оппозиционных СМИ обвинили Россию в передислокации крылатых ракет "Кинжал" в Беларусь вместе со способными их нести истребителями МиГ-31.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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