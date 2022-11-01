Белый дом: США не ищут конфликта с Россией

В Белом доме заявили, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой и надеется на мирное урегулирование ситуации в Украине.

Во вторник, 1 ноября 2022 года, пресс-служба Белого дома сообщила о том, что правительство Соединённых Штатов не намерено вступать в конфликт с Российской Федерацией из-за ситуации в Украине.

Отмечается, что Вашингтон выступает за разрешение украинского конфликта путём возобновления процедуры проведения мирных переговоров между представителями Москвы и Киева для урегулирования всех разногласий между странами.