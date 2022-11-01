Вучич потребовал уничтожить все вражеские беспилотники над Сербией
2022-11-01 19:58
Президент Сербии Александр Вучич приказал уничтожить все вражеские беспилотники, замеченные над территорией страны.
Ранее беспилотные летательные аппараты были замечены над городом Рашка и селом Мердаре. Операцию по поиску БПЛА проводят сербские самолеты МИГ-29.
Сообщается, что беспилотники вели наблюдение за позициями и казармами сербских вооруженных сил. Но после вылета истребителей БПЛА покинули воздушное пространство страны.
Тем временем вооруженные силы в Сербии приведены в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Метохии и Косово.
Опубликовано: Светлана Репина
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