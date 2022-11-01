Вучич потребовал уничтожить все вражеские беспилотники над Сербией

Президент Сербии Александр Вучич приказал уничтожить все вражеские беспилотники, замеченные над территорией страны.

Ранее беспилотные летательные аппараты были замечены над городом Рашка и селом Мердаре. Операцию по поиску БПЛА проводят сербские самолеты МИГ-29.

Сообщается, что беспилотники вели наблюдение за позициями и казармами сербских вооруженных сил. Но после вылета истребителей БПЛА покинули воздушное пространство страны.

Тем временем вооруженные силы в Сербии приведены в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Метохии и Косово.