Путин объяснил Эрдогану, почему Россия приостановила участие в зерновой сделке
2022-11-01 20:03
Президент России Владимир Путин объяснил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, почему РФ приостановила участие в зерновой сделке.
В телефонном разговоре Путин сказал, что украинские военные использовали зерновой коридор для удара по кораблям в Севастополе.
Он уточнил, что эти суда обеспечивали безопасность работы данного маршрута. Он также призвал провести расследование этого инцидента.
Владимир Путин считает необходимым получить от украинской стороны реальные гарантии того, что зерновой коридор не будет использоваться в военных целях.
Опубликовано: Светлана Репина
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