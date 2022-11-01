Габбард: Байден нарушил обещание и развязал войну с Россией
Экс-конгрессвумен США Габбард заявила, что Байден нарушил обещание и развязал войну против России.
Во вторник днем экс-конгрессвумен США Тулси Габбард написала в Twitter,что в своей президентской кампании Джо Байден пообещал положить конец разрушительным и контрпродуктивным войнам, но два года спустя благодаря ему США находится в самой опасной войне с обладающей ядерным оружием Россией и использует Украину в качестве марионетки.
Габбард утверждает, что американский лидер даже не пытается прибегнуть к дипломатии, чтобы положить конец противостоянию двух великих держав.
Сообщается, что по социологическому опросу Работой Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов недовольны больше половины американцев.
Опубликовано: Елена Калиновская
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