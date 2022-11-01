Габбард: Байден нарушил предвыборное обещание, начав войну США с Россией
2022-11-01 20:08
Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард обвинила Джо Байдена в нарушении собственных предвыборных обещаний не допустить эскалации в отношениях Вашингтона с Москвой.
1 ноября экс-представитель американского Конгресса Тулси Габбард опубликовала новое сообщение в мессенджере Twitter, где публично заявила, что нынешний президент Соединённых Штатов Джозеф Байден отступил от своих предвыборных обещаний, допустив начало войны между США и Россией.
По мнению Габбард, Украина стала лишь марионеткой в руках Вашингтона и полноценным полем боя между российскими и американскими войсками, в то время как Байден продолжает игнорировать наличие мощнейшего ядерного арсенала у Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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