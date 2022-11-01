В Германии могут ограничить цены на газ с февраля
2022-11-01 20:09
Медиагруппа Funke сообщает, что в Германии планируется ограничить цены на газ с 1 февраля следующего года.
Таким способом немецкое правительство собирается снизить нагрузку на граждан. Кроме того, потребителям обещают помощь в размере 80% потребления газа за год.
Ранее сообщалось о намерении Германии ввести ограничения по ценам на газ, но это планировалось сделать с 1 марта.
На данный момент газовые хранилища Германии практически заполнены, поскольку из-за теплой погоды потребление снизилось.
Опубликовано: Светлана Репина
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