В Германии могут ограничить цены на газ с февраля

Медиагруппа Funke сообщает, что в Германии планируется ограничить цены на газ с 1 февраля следующего года.

Таким способом немецкое правительство собирается снизить нагрузку на граждан. Кроме того, потребителям обещают помощь в размере 80% потребления газа за год.

Ранее сообщалось о намерении Германии ввести ограничения по ценам на газ, но это планировалось сделать с 1 марта.

На данный момент газовые хранилища Германии практически заполнены, поскольку из-за теплой погоды потребление снизилось.