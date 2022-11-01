Al Mayadeen: экономисты предложили три сценария для доллара

APS
2022-11-01 20:15

По информации Al Mayadeen, в течение пяти лет доллар США лишится господствующей роли в мировой финансовой системе из-за России.

Экономисты предлагают три сценария. Первый – доллар по-прежнему будет доминировать, но его укрепление приведет к ослаблению китайского юаня и евро.

Второй сценарий предполагает снижение курса американской валюты вплоть до краха долларовой системы.

Третий сценарий заключается в переходе большинства стран на расчеты в национальных валютах. 

Опубликовано: Светлана Репина