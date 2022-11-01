Al Mayadeen: экономисты предложили три сценария для доллара
2022-11-01 20:15
По информации Al Mayadeen, в течение пяти лет доллар США лишится господствующей роли в мировой финансовой системе из-за России.
Экономисты предлагают три сценария. Первый – доллар по-прежнему будет доминировать, но его укрепление приведет к ослаблению китайского юаня и евро.
Второй сценарий предполагает снижение курса американской валюты вплоть до краха долларовой системы.
Третий сценарий заключается в переходе большинства стран на расчеты в национальных валютах.
Опубликовано: Светлана Репина
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