Кличко: в Киеве создадут более 1 тысячи пунктов обогрева для киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе создадут более 1 тысячи пунктов обогрева для жителей столицы Украины.

Во вторник, 1 ноября 2022 года, мэр Киева Виталий Кличко в личном Telegram-канале рассказал подписчикам о мерах, которые приняты правительством на случай отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения в столице Украины.

Кличко утверждает, что в ближайшее время в Киеве будут построены более 1000 пунктов обогрева, для создания которых уже закуплены генераторы и подготовлен необходимый запас воды.