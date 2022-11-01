Белый дом не увидел заинтересованности Беларуси в участии в конфликте на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят заинтересованности Беларуси в участии в конфликте на Украине.

Он также отметил, что нет никаких признаков переброски гиперзвуковых ракет из России в Беларусь.

Ранее Александр Лукашенко опроверг информацию о проведении в Беларуси скрытой мобилизации.

На днях президент Беларуси подписал соглашение о создании в республике учебно-боевых центров для подготовки российских и белорусских военных.