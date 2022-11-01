Белый дом не увидел заинтересованности Беларуси в участии в конфликте на Украине
2022-11-01 20:37
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят заинтересованности Беларуси в участии в конфликте на Украине.
Он также отметил, что нет никаких признаков переброски гиперзвуковых ракет из России в Беларусь.
Ранее Александр Лукашенко опроверг информацию о проведении в Беларуси скрытой мобилизации.
На днях президент Беларуси подписал соглашение о создании в республике учебно-боевых центров для подготовки российских и белорусских военных.
Опубликовано: Светлана Репина
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Белый дом не увидел заинтересованности Беларуси в участии в конфликте на Украине
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