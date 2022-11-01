Кулеба: в Киевской области к 15 ноября подготовят 425 ядерных убежищ

Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба заявил, что к 15 ноября в регионе будут подготовлены 425 ядерных убежищ.

1 ноября глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в своём официальном пресс-релизе заявил, что в настоящее время в регионе идёт активная подготовка к созданию ядерных убежищ на базе обычных бомбоубежищ.

Кулеба утверждает, что до 15 ноября текущего года в Киевской области будут полностью готовы 425 убежищ, которые могут быть использованы для защиты жителей в случае ядерного взрыва.