Кулеба: в Киевской области к 15 ноября подготовят 425 ядерных убежищ
2022-11-01 20:42
Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба заявил, что к 15 ноября в регионе будут подготовлены 425 ядерных убежищ.
1 ноября глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в своём официальном пресс-релизе заявил, что в настоящее время в регионе идёт активная подготовка к созданию ядерных убежищ на базе обычных бомбоубежищ.
Кулеба утверждает, что до 15 ноября текущего года в Киевской области будут полностью готовы 425 убежищ, которые могут быть использованы для защиты жителей в случае ядерного взрыва.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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