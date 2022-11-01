Немецкой промышленности удалось сократить потребление газа почти на 20%

Согласно результатам исследования Hertie, немецкие промышленные предприятия в сентябре сократили потребление газа на 20% в сравнении с прошлогодним показателем.

За месяц промышленность Германии сэкономила 6 тераватт-часов, за весь 2021 год – 1 тераватт-час.

Исследователи отмечают, что добиться таких результатов помогло повышение цен на продукты, использование разных видов топлива, отказ от энергоемких компонентов производства.

В сентябре немецкие домохозяйства сэкономили на 36% больше газа, однако этому способствовала теплая погода.