Немецкой промышленности удалось сократить потребление газа почти на 20%
2022-11-01 20:53
Согласно результатам исследования Hertie, немецкие промышленные предприятия в сентябре сократили потребление газа на 20% в сравнении с прошлогодним показателем.
За месяц промышленность Германии сэкономила 6 тераватт-часов, за весь 2021 год – 1 тераватт-час.
Исследователи отмечают, что добиться таких результатов помогло повышение цен на продукты, использование разных видов топлива, отказ от энергоемких компонентов производства.
В сентябре немецкие домохозяйства сэкономили на 36% больше газа, однако этому способствовала теплая погода.
Опубликовано: Светлана Репина
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