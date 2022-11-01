В Киевской области проходит экстренная подготовка 425 ядерных убежищ

Глава областной администрации Алексей Кулеба сообщил что В Киевской области в экстренно готовят 425 ядерных убежищ.

1 Ноября Глава областной администрации Алексей Кулеба сообщил что В Киевской области в экстренно готовят 425 ядерных убежищ, укрытия оборудуют на базе обычных бомбоубежищ из числа тех, которые находятся на достаточной глубине под землёй.

Экстренные службы региона уже оснащены средствами радиационной защиты, сообщил Кулеба, так же глава администрации добавил что убежища должны быть готовы к 15 ноября этого года.