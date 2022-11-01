ВГА Херсонской области объявило принудительную эвакуацию жителей Каховского района

Власти Херсонской области сообщили о принятии решения по принудительному переселению жителей Каховского района региона.

Вечером вторника пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что с 6 ноября стартует принудительная эвакуация всех жителей Каховского района, однако проживающим на данных территориях рекомендуется покинуть их самостоятельно уже сейчас.

В пресс-релизе ВГА Херсонщины отмечается, что поводом для принудительной эвакуации граждан из Каховского района является крайне высокий уровень военной угрозы, вызванный возможным наступлением вооружённых сил Украины.