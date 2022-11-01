ВГА Херсонской области объявило принудительную эвакуацию жителей Каховского района
2022-11-01 21:19
Власти Херсонской области сообщили о принятии решения по принудительному переселению жителей Каховского района региона.
Вечером вторника пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что с 6 ноября стартует принудительная эвакуация всех жителей Каховского района, однако проживающим на данных территориях рекомендуется покинуть их самостоятельно уже сейчас.
В пресс-релизе ВГА Херсонщины отмечается, что поводом для принудительной эвакуации граждан из Каховского района является крайне высокий уровень военной угрозы, вызванный возможным наступлением вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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В Херсонской области принудительно эвакуируют жителей Каховского района
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