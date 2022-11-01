Aquila: армия Ирана нападёт на Саудовскую Аравию и Израиль в течение 48 часов

Издание Aquila утверждает, что в ближайшие двое суток иранские войска могут атаковать Саудовскую Аравию и Израиль.

1 ноября газета Aquila со ссылкой на разведку Саудовской Аравии сообщила, что в течение ближайших 48 часов вооружённые силы Ирана намереваются атаковать Курдистан в Ираке, Израиль и саму Саудовскую Аравию. По данным СМИ, разведывательное ведомство Саудовской Аравии якобы предупредило о подготовке нападения США и Израиль, из-за чего данные страны повысили уровень своей боевой готовности.

Журналисты Aquila уверены, что возможное нападение Ирана на другие государства необходимо Тегерану для того, чтобы отвлечь внимание общественности от протестов в своей стране.