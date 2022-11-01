Компенсация мальчику за взрыв дрона у него в руках

Белгородскому мальчику власти выплатят пол миллиона рублей на лечение после взрыва дрона в его руках.

Во время вечернего прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему 9тилетнему российскому мальчику власти выплатят 500 тысяч рублей на лечение и как компенсация в случившемся, как и всем остальным раненым мирным жителям.

Ранее в своем Telegram-канале Гладков написал, что инцидент произошел 20 октября под Белгородом, когда ребенок подорвался на взрывном устройстве, похожим на дрон ВСУ, так же по информации регионального министерсва здравоохранения было уточнено, что мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей, где ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.