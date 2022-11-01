WSJ: Саудовская Аравия предупредила США о «неизбежном» нападении Ирана

Издание The Wall Street Journal утверждает, что разведка Саудовской Аравии получила данные о подготовке ВС Ирана к нападению.

Поздно вечером во вторник американская газета Wall Street Journal со ссылкой разведслужбу Саудовской Аравии сообщило, что правительство данной страны предупредило Соединённые Штаты о неизбежности скорой атаки Ирана на собственные территории, а также на Курдистан в Ираке и Израиль.

В статье WSJ утверждается, что получив данную информацию, войска Израиля и США были приведены в состояние повышенной боевой готовности, поскольку ранее Тегеран обвинял Вашингтон, Тель-Авив, Лондон и прочие правительства в организации протестов в Иране.