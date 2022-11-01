В Херсонской области принудительно эвакуируют жителей Каховского района

APS
2022-11-01 22:00

С 6 ноября власти Херсонской области будут проводить принудительную эвакуацию населения из Каховского района.

Власти региона приняли такое решение из-за повышенного уровня военной угрозы. Людей просят добровольно явиться в пункты эвакуации.

Гражданам рекомендуется взять с собой документы, теплую одежду, ценные вещи. Вывозить людей планируется автомобилями.

Ранее о необходимости расширить зону эвакуации заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Опубликовано: Светлана Репина