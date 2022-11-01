В Херсонской области принудительно эвакуируют жителей Каховского района
2022-11-01 22:00
С 6 ноября власти Херсонской области будут проводить принудительную эвакуацию населения из Каховского района.
Власти региона приняли такое решение из-за повышенного уровня военной угрозы. Людей просят добровольно явиться в пункты эвакуации.
Гражданам рекомендуется взять с собой документы, теплую одежду, ценные вещи. Вывозить людей планируется автомобилями.
Ранее о необходимости расширить зону эвакуации заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Опубликовано: Светлана Репина
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В Херсонской области принудительно эвакуируют жителей Каховского района
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