Украинцам рекомендуют переезжать из городов в сельские дома из-за проблем с отоплением
2022-11-01 22:25
В материале аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука для издания «Страна.ua» отмечается, что украинцам рекомендуется переезжать из городов в села.
Автор отмечает, что при отсутствии тепла, воды и света люди смогут перезимовать в сельских домах с печным отоплением.
По мнению Корольчука, это единственный способ для жителей многоэтажных домов не замерзнуть зимой.
Ранее сообщалось, что в Киеве будет открыто более тысячи пунктов обогрева на случай перебоев с подачей тепла, воды и электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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