Украинцам рекомендуют переезжать из городов в сельские дома из-за проблем с отоплением

В материале аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука для издания «Страна.ua» отмечается, что украинцам рекомендуется переезжать из городов в села.

Автор отмечает, что при отсутствии тепла, воды и света люди смогут перезимовать в сельских домах с печным отоплением.

По мнению Корольчука, это единственный способ для жителей многоэтажных домов не замерзнуть зимой.

Ранее сообщалось, что в Киеве будет открыто более тысячи пунктов обогрева на случай перебоев с подачей тепла, воды и электроэнергии.