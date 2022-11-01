WSJ: Иран собирается атаковать Саудовскую Аравию и еще несколько стран
2022-11-01 22:37
По информации The Wall Street Journal, Саудовская Аравия передала США данные разведки об атаках, которые планирует совершить Иран.
В частности, для отвлечения внимания от протестов внутри страны Иран собирается атаковать Саудовскую Аравию и Иракский Курдистан.
В связи с этим предупреждением США, Саудовская Аравия и соседние с ними государства повысили уровень боевой готовности своих военных.
Ранее сообщалось, что Иран собирается направить России баллистические ракеты и боевые беспилотники.
Опубликовано: Светлана Репина
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