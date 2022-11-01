США практически не проверяют оружие, которое отправляют на Украину

The Washington Post сообщает, что из 22 тыс. единиц оружия, которые США отправили Украине, американской стороной было проверено только 10%.

По информации издания, США пытаются задействовать новые средства контроля оружия, но добиться полного соблюдения правил надзора не удается.

Ранее у Соединенных Штатов не было плана по контролю вооружения, направляемое на Украину в качестве военной помощи.

Сейчас внедряются технологии удаленного надзора и сканирования серийных номеров на военной технике.