Киришчи: Турция шокирована решением России по зерновой сделке

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что решение России приостановить участие в зерновой сделке вызвало шок в его стране.

Он выразил надежду на то, что президенту Турции Эрдогану удастся преодолеть это препятствие и возобновить сделку.

Ранее российская сторона заявила, что зерновой коридор использовался украинскими военными для атаки на Черноморский флот.

В связи с этим Россия приостановила свое участие в зерновой сделке и потребовала реальных гарантий безопасности коридора от Украины.