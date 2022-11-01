Киришчи: Турция шокирована решением России по зерновой сделке
2022-11-01 22:47
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что решение России приостановить участие в зерновой сделке вызвало шок в его стране.
Он выразил надежду на то, что президенту Турции Эрдогану удастся преодолеть это препятствие и возобновить сделку.
Ранее российская сторона заявила, что зерновой коридор использовался украинскими военными для атаки на Черноморский флот.
В связи с этим Россия приостановила свое участие в зерновой сделке и потребовала реальных гарантий безопасности коридора от Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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