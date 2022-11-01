Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о сектах на службе у коррупционеров и спецслужб.

1 ноября в своем Telegram-канале Владимир Рогов написал: «В Мелитополе при бывшей власти работала секта «Новое поколение». Финансировалась она из США. Курировали деятельность этой спецслужбы организации известные своими многочисленными схемами. Коррупционеры Иван Фёдоров и Сергей Минько.

«Пальмы, фонтаны, концертный зал и аппаратура на миллионы долларов - неотъемлемые, по мнению прежних руководителей, религиозные атрибуты. Сейчас на этой территории располагаются штабы молодёжных организаций, а вся техника будет служить на благо простых людей.» - добавил в своем сообщении Рогов.