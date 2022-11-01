После трагедии в Сеуле потерянную обувь собрали в одном спортзале

После трагедии в Сеуле во время празднования Хэллоуина полиция собрала 1,5 тонны потерянных вещей, в том числе обувь.

Мокасины, туфли и кроссовки собраны на одной спортивной площадке и ждут своих владельцев.

Здесь находится около 250 пар обуви. Кроме того, есть наушники, сумки, смартфоны, паспорта, одежда и костюмы героев фильмов.

Чиновники сообщают, что забрать свои потерянные вещи с площадки можно до полуночи воскресенья.