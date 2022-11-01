Турция продолжит работу в зерновом коридоре под своим флагом, несмотря на позицию России

APS
2022-11-01 23:45

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что суда под турецким флагом будут вывозить с Украины продовольствие, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке.

Он заявил, что корабли, которые уже вышли из портов Украины, продолжают путь. Никаких проблем с выходом судов под турецкими флагами нет.

Акар сообщил, что Россия обсуждает с ООН вывод продовольствия и удобрений из своих портов. 

По словам турецкого министра, Анкара готова выполнять роль посредника в этой ситуации и продолжит вносить свой вклад.

Опубликовано: Светлана Репина