Мэтью Перри рассказал, как потерял девственность, считая себя импотентом
2022-11-01 23:54
Звезда сериала «Друзья» Мэтью пери в своей книге рассказывает, что начал пить в 14 лет. Перед своим первым сексуальным опытом он выпил шесть бутылок пива, и у него ничего не получилось.
После этого Перри долгие годы считал себя импотентом. Но когда ему было 18 лет, он встретил Тришу Ли Фишер.
Мэтью влюбился в Тришу и рассказал ей свою «позорную тайну». Она пообещала, что это слово исчезнет из его лексикона, и взяла дело в свои руки.
После этого у Перри никогда не возникало проблем с девушками. А Трише он отплатил многочисленными изменами.
Опубликовано: Светлана Репина
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