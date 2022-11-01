Мэтью Перри рассказал, как потерял девственность, считая себя импотентом

Звезда сериала «Друзья» Мэтью пери в своей книге рассказывает, что начал пить в 14 лет. Перед своим первым сексуальным опытом он выпил шесть бутылок пива, и у него ничего не получилось.

После этого Перри долгие годы считал себя импотентом. Но когда ему было 18 лет, он встретил Тришу Ли Фишер.

Мэтью влюбился в Тришу и рассказал ей свою «позорную тайну». Она пообещала, что это слово исчезнет из его лексикона, и взяла дело в свои руки.

После этого у Перри никогда не возникало проблем с девушками. А Трише он отплатил многочисленными изменами.