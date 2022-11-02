Том Брэди не хотел разводиться с Жизель Бюндхен

Источник, близкий к Тому Брэди, утверждает, что тот не хотел разводиться с Жизель Бюндхен, это была не его идея.

45-летний Брэди был готов на все, чтобы исправить ситуацию и избежать развода. Например, он предлагал пройти терапию и обратиться к консультанту по вопросам брака.

Он также хотел, чтобы его дети жили с обоими родителями, и очень старался сохранить отношения с женой.

Однако тот же источник говорит, что Бюндхен давала Брэди много возможностей все исправить, но он так этого не сделал, пока не стало слишком поздно.