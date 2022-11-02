Гвинет Пэлтроу рассказала, как обклеила дом Арнольда Шварценеггера туалетной бумагой

Актриса Гвинет Пэлтроу в шоу Jimmy Kimmel Live! Поделилась некоторыми воспоминаниями из своего детства.

Гвинет – дочь покойного кинорежиссера Брюса Пэлтроу и актрисы Блайт Даннер. Они жили на одной улице в Арнольдом Шварценеггером.

В Хэллоуин дети стучались во все дома и просили конфет, но Шварценеггер не любил раздавать сладости.

За это компания детей, включая Гвинет Пэлтроу, обклеила дом звезды «Терминатора» туалетной бумагой.