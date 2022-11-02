SpaceX запустила ракету Falcon Heavy для секретной космической миссии
Ракета SpaceX Falcon Heavy, несущая набор засекреченных полезных грузов космических сил США, стартовала 1 ноября.
Falcon Heavy — самая мощная действующая ракета в арсенале США, но ожидается, что эта честь перейдет к огромной ракете-носителю системы космического запуска НАСА, когда она впервые полетит в конце этого месяца, чтобы отправить беспилотную капсулу экипажа Orion вокруг Луны и обратно.
Запуск ознаменовал собой первую полностью функциональную полезную нагрузку, предназначенную для обеспечения национальной безопасности, на борту SpaceX Falcon Heavy.
Это четвертый запуск Falcon Heavy. Первый состоялся в феврале 2018 года, второй – в апреле 2019, третий – в июне того же года.
Опубликовано: Светлана Репина
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